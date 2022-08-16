



Убийство солдата ЦАХАЛа: выводы предварительного расследования

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави представил результаты предварительного расследования инцидента со смертельным исходом, который произошел возле Тулькарма.



Напомним, что в результате дружественного огня был убит 20-летний солдат ЦАХАЛа Натан Фитусси.



Согласно заявлению Армии обороны Израиля, 20-летний Натан Фитусси покинул пост охраны, а по возвращении его товарищ заподозрил в нем угрозу и открыл огонь.



Солдат, открывший огонь, понял, что застрелил своего товарища, и сообщил об инциденте своим командирам. Те, в свою очередь, направили на место происшествия медицинские бригады. Натану Фитусси оказали первую помощь затем доставили в больницу, где он скончался от полученных ран.



Первоначальное расследование проводилось вместе с начальником Центрального командования генерал-майором Иегудой Фуксом и другими высокопоставленными офицерами ЦАХАЛа.



Фукс назначил Лирона Битона, командира 55-й парашютно-десантной бригады, главой группы экспертов для проведения дальнейшего расследования инцидента. Команда представит свои выводы Кохави.



Отдельно инцидент будет расследован военной полицией, которая представит свои выводы военной прокуратуре.



"Я выражаю глубочайшие соболезнования семье покойного Натана Фитусси. Инцидент серьезен, труден и очень прискорбен, и мы тщательно и профессионально расследуем его", - заявил Кохави.