



У берегов Ливии потерпела крушение лодка с десятками мигрантов

У побережья Ливии утонула лодка с мигрантами, в результате чего минимум 73 человека пропали без вести.



По данным Международной организации по миграции в Ливии, предположительно, все они погибли.



Уточняется, что семеро выживших добрались до берега. На борту лодки, которая перевозила мигрантов, находилось около 80 человек. Предположительно, они направлялись в Европу.



Ливийский Красный Полумесяц и местная полиция извлекли из воды около 11 тел. Семерых выживших отправили в больницу.