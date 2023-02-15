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У берегов Ливии потерпела крушение лодка с десятками мигрантов
15.02.2023 15:16 Алина Груднева

У берегов Ливии потерпела крушение лодка с десятками мигрантов

У побережья Ливии утонула лодка с мигрантами, в результате чего минимум 73 человека пропали без вести.

По данным Международной организации по миграции в Ливии, предположительно, все они погибли.

Уточняется, что семеро выживших добрались до берега. На борту лодки, которая перевозила мигрантов, находилось около 80 человек. Предположительно, они направлялись в Европу.

Ливийский Красный Полумесяц и местная полиция извлекли из воды около 11 тел. Семерых выживших отправили в больницу.

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