



Тысячи подростков арестованы во Франции, насилие идет на убыль

По данным МВД Франции, в общей сложности более 3600 человек были задержаны в результате беспорядков по всей Франции, средний возраст которых составляет 17 лет. Насилие, в результате которого пострадали более 800 сотрудников правоохранительных органов, в последние дни в значительной степени утихло.



Французские суды работают сверхурочно, чтобы обработать аресты, в том числе открывают в выходные, проводят ускоренные слушания около часа и выносят приговоры в тот же день.



Но настроение во Франции суровое после беспорядков, которые, по оценкам официальных лиц, нанесли ущерб более 1 миллиарда евро.



Министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти в пятницу издал приказ, требующий “решительного, твердого и систематического” судебного ответа. Слушания начались на следующий день, а беспорядки продолжались до глубокой ночи.



“Это не поспешное правосудие. Сообщение, которое я хочу послать, заключается в том, что правосудие работает нормально перед лицом исключительной ситуации”, – заявил Пеймане Галех-Марзбан, председатель трибунала в Бобиньи. “У нас есть много преступников, впервые совершивших правонарушение, – это люди, не закоренелые в правонарушениях, много несовершеннолетних школьников, которые не занимаются преступной деятельностью”.



Несмотря на это, среди решений суда преобладает склонность к тюремному заключению.



В Лионе, втором по численности населения столичном регионе Франции, прокурор заявил в четверг, что из 26 взрослых, которые предстали перед судами по ускоренной процедуре, 22 были осуждены и приговорены к тюремному заключению, трое запросили дополнительное время для подготовки защиты, и только один был оправдан. По сообщению телеканала BFM в четверг, 76% участников ускоренных судебных процессов были заключены под стражу.



Управление ООН по правам человека заявило, что беспорядки показали, что Франции пора “считаться с историей расизма в полиции”, а не просто “разбрасываться наказаниями”, заявив, что правительство должно обеспечить применение силы, и “всегда уважать принципы законности, необходимости, соразмерность, недискриминации, мер предосторожности и подотчетности”.



Многие французские законодатели требуют максимального наказания – и быстро. Оливье Марле, депутат от консервативной республиканской партии, призвал рассмотреть все дела, связанные с беспорядками, в течение 100 дней.



“Не наказать за это было бы травмой для всех наших правоохранительных органов. Не наказать за это было бы непониманием серьезности угрозы для Франции”, – заявил он во вторник в Национальном собрании.



Тем временем офицер, обвиняемый в смерти 17-летнего Нахеля, обвиняется в умышленном убийстве, но еще даже не назначена дата суда.