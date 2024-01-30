



Туристы сфотографировали аргентинское Лохнесское чудовище



Пара туристов утверждает, что заметила в озере чудовище, прозванное "аргентинской Несси".



Загадочный монстр, известный как Науэлито, был впервые замечен в водах озера более 100 лет назад. Существо, обитающее в озере Науэль-Уапи в аргентинской Патагонии, по внешнему виду и размерам напоминает Лохнесское чудовище.



Как и Несси, крупное чудовище названо в честь озера, в котором обитает. Его описывают как гигантскую змею или доисторического динозавра, например плезиозавра.



Как и существование Лохнесского чудовища, его существование никогда не было научно доказано. Однако в течение многих лет существо якобы неоднократно видели.



Двое друзей утверждали, что видели Науэлито во время каякинга в воскресенье. Они наслаждались закатом на берегу озера, когда увидели в воде нечто необычное.



Один из очевидцев, которого зовут Мануэль, рассказал местным СМИ: "Мы вдруг заметили что-то в озере и начали снимать это на камеру. Мы держались на безопасном расстоянии, так как не знали, что это такое, но оно было очень большим и быстро двигалось. Вскоре после этого оно скрылось под водой, и больше мы его не видели".



Мануэль, уроженец города Неукен, добавил: "Я не знаю, что именно это было, не могу точно определить, но оно было огромным". Один из местных жителей сказал: "Наконец-то что-то хорошо снято".



Другой сказал: "До сих пор никто не показал достоверного видео, на котором был бы виден монстр, чтобы подтвердить, существует он или нет".