Турция закрыла пролив Дарданеллы из-за масштабного лесного пожара, который вспыхнул в Чанаккале.



По данным местного телеканала TRT Haber, через него не могут пройти корабли, которые плывут с юга на север.



Более того, заблокировано движение транспорта по шоссе Чанаккале – Чан. По словам местного губернатора Ильхами Акташа, проведена эвакуация четырех близлежащих деревень.



Спасатели пытаются потушить возгорание, для чего также привлечена авиация. Пламя стремительно распространяется из-за ветра.



#BREAKING #Turkey The Ministry of Transport and Infrastructure of Turkey announced that due to a forest fire in the area of the city of Kepez, shipping traffic through the Dardanelles Strait was temporarily suspended. pic.twitter.com/VIu4kz100u