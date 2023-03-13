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Турция построит сотни тысяч новых домов для пострадавших от землетрясений
13.03.2023 10:35 Ирина Демьянова

Турция построит сотни тысяч новых домов для пострадавших от землетрясений

Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что в стране планируют построить более 300 тысяч домов для пострадавших от землетрясений.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Мы намерены завершить строительство 244 тысяч единиц жилья и 75 тысяч сельских домов в течение одного года", - отметил президент.

Эрдоган указал, что землетрясения, последствия которых ощущались на большой территории, повлекли больше всего разрушений и человеческих жертв в Хатае.

"Тот факт, что это землетрясения, которые называют катастрофой века, также произошли в дни, когда царили суровые зимние условия, еще больше усугубило негативные последствия", - добавил президент.
 

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