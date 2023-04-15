



Тунисский футболист совершил самосожжение в знак протеста против полиции

35-летний тунисский футболист Низар Иссауи скончался от ожогов, полученных после того, как он поджег себя в начале этой недели в знак протеста против "несправедливости полиции", сообщила в пятницу его семья.



Исауи, бывший игрок команды США и отец четверых детей, опубликовал видео на Facebook, в котором он сказал, что причиной его протеста было ложное обвинение в терроризме в Хаффузе, Кайруан, центральный Тунис.



Футболист получил ожоги третьей степени, и врачи не смогли спасти его жизнь, сообщил журналистам его брат Рияд.



Местные СМИ сообщили, что Иссауи решил провести экстренный протест возле полицейского участка после того, как полицейские обвинили его в "терроризме" когда он пожаловался на цены на бананы.



Видеоселфи, циркулирующее в социальных сетях, показывает, как Иссауи кричит: "За спор с кем-то, кто продает бананы по 10 динаров (3,29 доллара США), меня обвиняют в терроризме в полицейском участке. Терроризм за жалобу на бананы".

