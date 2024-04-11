



Трипольская ТЭС под Киевом полностью разрушена ракетными ударами РФ

В результате массированной ракетной атаки в ночь на четверг, 11 апреля, войска РФ полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области. Об этом заявил председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота, передает Интерфакс-Украина.



"Все работники, которые были на смене во время обстрелов, живы», – сообщил он.



В результате попаданий произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Сейчас на предприятии ведутся работы по локализации огня.



Тем временем мэр Украинки Александр Туренко призвал жителей города закрыть окна и зарядить электронные устройства. После российских ракетных ударов в городе начался мощный пожар



"Прошу всех плотно закрыть окна в своих домах, чтобы не дышать вредными продуктами горения. Зарядите все устройства, сделайте максимальные запасы воды", - заявил он.



При этом он заявил, что оба пункта несокрушимости в Украинке работают круглосуточно.



"Есть все необходимое. При воздушных тревогах в который раз призываю - бегите в укрытие! Война! Это пока все, что могу сказать в настоящее время... Более подробно - позже", - добавил Туренко.



Трипольская ТЭС - это самая мощная электростанция в Киевской области. Этот регион относится к энергонасыщенным районам, где размещены энергогенерирующие предприятия общей мощностью 3200 МВт, из которых установленная мощность Трипольской ТЭС составляет около 57%.



Таким образом, энергогенерирующее предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области. Предприятие занимает площадь 281,3 га и расположено в 45 км от Киева вблизи исторического украинского поселения Триполья, откуда станция и берет свое название.



