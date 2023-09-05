



Трехглазые "креветки-динозавры" проснулись после наводнения на Burning Man

Сильные дожди, вызванные тропическим штормом "Хилари", превратили пустыню Невады в скользкую грязевую яму, и тысячи участников оказались в ловушке. Однако редкая для пустыни Блэк-Рок влажная погода не только вызвала у посетителей фестиваля хаос. Пробудилась группа странных организмов, которые могут десятилетиями спать в высохшем дне озера.



Триопсы, известные как "трехглазые креветки-динозавры", являются родственниками самого древнего живого существа – Triops cancriformis. Миниатюрные зверьки имеют два основных глаза и орган, так называемый "третий глаз", который распространен среди насекомых и позволяет хищным животным определять изменения освещенности.



Другими странными существами, появившимися в пустыне, стали креветки-феи, более известные как морские обезьяны. Креветки-феи, научное название Branchiopoda, – это полупрозрачные ракообразные, которые встречаются в весенних водоемах и гиперсоленых озерах по всему миру. Их также называют “рассольными креветками”, поскольку они прекрасно переносят соленую среду. Триопсы и креветки-феи относятся к так называемым экстремофилам, способным переживать многолетние засухи.



Они остаются в сухих отложениях в виде яиц, которые пребывают в спящем состоянии до тех пор, пока паводки не создадут подходящие условия для их появления и выхода на поверхность. Организмам требуется чуть больше недели, чтобы начать откладывать собственные яйца.