Фестиваль Burning Man в пустыне Невады накрыло ливнями: посетители заблокированы

Большинство мероприятий фестиваля Burning Man, проходящего с 27 августа по 4 сентября в пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада, отменили из-за проливных дождей. По данным CNN, за предыдущие сутки в районе проведения фестиваля выпала двух-трехмесячная норма осадков.



Организаторы Burning Man запретили въезд и выезд с территории фестиваля, которую размыло из-за ливней. Посетителей призвали экономить еду, воду и топливо. Ожидается, что дожди продлятся все воскресенье и солнце появится только 4 сентября. Организаторы не дают прогнозов, когда на территории Burning Man снова откроются дороги. Некоторые посетители покидают лагерь пешком, но им приходится идти несколько километров до ближайшей дороги, где их сможет забрать транспорт.



Местная полиция сообщила, что на фестивале во время дождей погиб один человек. Сейчас на территории фестиваля наблюдаются проблемы с мобильной связью, не работают переносные туалеты, а также затоплены палатки некоторых зрителей.



Несмотря на дождь, грязь и отмену ряда мероприятий, посетители не унывают.



“Вечеринка все еще продолжается, дела идут как обычно. Бывают условия и похуже. Все помогают друг другу, в этом вся суть Burning Man”, – заявил изданию участник фестиваля Шервин Натан.



Сколько именно людей сейчас находятся в пустыне, точно неизвестно, но в среднем фестиваль посещает около 70 тысяч человек.



С 1990 года мероприятие ежегодно проводится в пустыне Невады. Участники Burning Man выстраивают, а затем нередко сжигают гигантские арт-инсталляции.

BREAKING: Terrible footage from yesterday. When you travel to Burning Man for fun in the desert and it rains six inches and floods, and you believe you'll just drive out of the muck in your Jeep Wrangler.#BurningMan #BurningMan2023 #BurningManFestival pic.twitter.com/q873dYhHPF