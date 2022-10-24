



Трагедия в в больнице "Сорока": 60-летний врач выбросился с 6-го этажа

60-летний врач покончил с жизнью на территории больницы "Сорока" в Беэр-Шеве. Как стало известно газете "Исраэль хайом", незадолго до самоубийства врача против него началось расследование по поводу его поведения с женщинами-пациентками, с которыми он вступал в контакт.



По сообщениям в социальных сетях, врач выбросился с шестого этажа.



Речь идет о старшем педиатре, который ранее работал в больнице, а в последние годы занимал руководящую должность в службе здравоохранения в южном регионе. За эти годы он ухаживал за тысячами детей и помогал им. Дело расследуется полицией.



Служба здравоохранения "Клалит" заявила: "Сегодня утром врач одной из общинных клиник в южном регионе был найден мертвым. Подробности дела расследуются компетентными органами. Мы разделяем глубокую скорбь семьи".