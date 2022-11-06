



Трагедия в психбольнице: пациент убил сотрудника и покончил с собой

Один человек был убит, а двое получили ножевые ранения в CTP Veldzicht, психиатрическом исправительном учреждении в Балкбруге, Нидерланды. Голландское агентство по надзору за тюремными учреждениями DJI заявило, что пострадавшие были сотрудниками клиники. Пациент покончил жизнь самоубийством.



В субботу? 5 ноября, в 13:30 пациент напал на трех сотрудников с ножом. Затем больной заперся в отдельной комнате и попытался разжечь там огонь. После этого преступник покончил с собой с помощью того же ножа, с которым он совершил нападение.



“Мы потрясены и ошеломлены этим печальным событием, — сказал Воутер Бугаард, глава отдела судебно-медицинской помощи и учреждений для несовершеннолетних DJI. — Наши мысли с родственниками и семьями коллег и пациентов, а также с персоналом и пациентами больницы CTP Veldzicht”.



Министр юстиции Франк Вервинд также был шокирован инцидентом в клинике. “Мои соболезнования их родственникам и всем коллегам DJI”, — написал он в Twitter.