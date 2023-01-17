



Трагедия в Эйлате: лодка начала тонуть, мужчина погиб

Лодка двух друзей, отправившихся на рыбалку, начала наполняться водой. После того как попытки вычерпать воду или сдвинуть ее с места не увенчались успехом, они начали плыть к берегу. Через несколько метров один из них вдруг сказал: "Я задыхаюсь". Его друг попытался вытащить его из воды и позвать на помощь, но медики были вынуждены констатировать его смерть.



50-летний мужчина умер сегодня, 17 января, во время рыбалки на берегу Эйлата, недалеко от пристани для яхт, по-видимому, в результате резкого ухудшения здоровья. Мужчина отправился на рыбалку со своим другом, как вдруг лодка начала наполняться водой. Оба пытались вылить воду из лодки и сдвинуть ее с места, но после того, как это не удалось, они спрыгнули с нее и начали плыть к берегу, до которого было около 400 метров.



Через несколько метров после того, как они начали плыть, мужчина сказал своему другу: "Не могу дышать". Друг попытался вытащить его из воды, а когда он достиг причала, то поспешил позвать на помощь. На место происшествия прибыла морская полиция, которая отбуксировала лодку к берегу и помогла спасти мужчину.



Прибывшая на место происшествия бригада MDA сделала мужчине искусственное дыхание, но в итоге была вынуждена констатировать его смерть.

