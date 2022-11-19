



Трагедия в Айдахо: 4 студента погибли от ножевых ранений

Мэдисон Моген, 21 год, Кейли Гонсалвес, 21 год, Ксана Кернодл, 20 лет, и Итан Чапин, 20 лет, были найдены зарезанными в доме возле своего кампуса в воскресенье, 13 ноября.



18 ноября коронер округа Лата, штат Айдахо, заявил, что “жертвы, вероятно, спали, когда каждый из них получил по несколько ножевых ранений. Судя по ранениям, некоторые пытались защищаться. Однако, вероятно, все четверо истекли кровью в доме”.



В последнем заявлении полиции также предлагались более конкретные сроки трагедии, жертвы были убиты “ где-то после 2 часов ночи”. Полиция подтвердила, что звонок в службу экстренной помощи с сообщением о телах не поступал до 11:58.



На данный момент, полиция все еще ищет тех, кто несет ответственность за смерть четырех друзей. Прокурор округа Лата Билл Томпсон заявил, что “возможно, что по делу может быть более одного подозреваемого.

