Теракт в Бельгии: людей расстреляли в Брюсселе под крик "Аллаху Акбар"

Вечером, 16 октября, вооруженный террорист расстрелял людей в Брюсселе, выкрикивая "Аллаху Акбар".



По предварительным данным, убиты двое болельщиков сборной Швеции перед футбольным матчем.



Предварительно, исламист расстрелял из автомата Калашникова болельщиков, одетых в футболки сборной Швеции. Террористу удалось скрыться. Ведутся его поиски.



Как стало известно, мусульманин перед атакой записал видео, назвав себя членом ИГИЛ. Убийца сказал, что отправляется мстить за мусульман за несколько случаев сожжения Корана в Швеции.



А тем временем, матч между сборными Бельгии и Швеции был прерван. Игроки, узнав о теракте, отказались выходить на второй тайм.

#BREAKING Terrorist Attack In Belgium Brussels



In Brussels, a gunman who claimed affiliation with ISIS opened fire, stating his intention to 'avenge Muslims.'



Belgian media outlet Sudinfo reports that the armed suspect remains at large. pic.twitter.com/JmCyr4EUiY