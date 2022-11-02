



Тель-Авив: женщина подозревается в поджоге квартиры экс-мужа

Полиция Израиля расследует поджог квартиры в Тель-Авиве.



Расследование было начато после сообщения о пожаре в квартире на улице Арлозорова, сообщает "Аруц Шева". По первоначальным данным, квартира была подожжена преднамеренно, и был причинен большой ущерб.



В ходе расследования полиция вышла на подозреваемую - 46-летнюю женщину из Тель-Авива, которая является бывшей женой человека, чья квартира была сожжена.



После установления личности подозреваемой, ее доставили на допрос, по окончании которого она была арестована.