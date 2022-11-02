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Тель-Авив: женщина подозревается в поджоге квартиры экс-мужа
02.11.2022 14:13 Ольга Белозерова

Тель-Авив: женщина подозревается в поджоге квартиры экс-мужа

Полиция Израиля расследует поджог квартиры в Тель-Авиве.

Расследование было начато после сообщения о пожаре в квартире на улице Арлозорова, сообщает "Аруц Шева". По первоначальным данным, квартира была подожжена преднамеренно, и был причинен большой ущерб.

В ходе расследования полиция вышла на подозреваемую - 46-летнюю женщину из Тель-Авива, которая является бывшей женой человека, чья квартира была сожжена.

После установления личности подозреваемой, ее доставили на допрос, по окончании которого она была арестована. 

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