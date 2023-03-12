



Сына депутата Госдумы России заподозрили в убийстве

Сын депутата Государственной думы России от Коммунистической партии России Бориса Иванюженкова Артем подозревается в совершении убийства. Как сообщают российские СМИ, уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ “Убийство”.



Известно, что жертвой преступления стал гражданин 1999 года рождения.



Убийство произошло в Подмосковье. Мотив совершения преступления пока не известен.



Как сообщил источник, убийство произошло после того, как компания молодых людей праздновала день рождения в частном доме. В какой-то момент у гостей произошел конфликт, в ходе которого 23-летнему участнику вечеринки было нанесено ножевое ранение. Молодой мужчина скончался на месте от потери крови.



Ранее, в июле 2020 года, сын депутата Иванюженкова уже попадал в сводки криминальных новостей. Тогда сообщалось, что, находясь за рулем автомобиля BMW X6, он насмерть сбил велосипедиста вечером в Подольске. После этого молодому человеку стало плохо, когда его везли на медицинское освидетельствование. Однако алкоголь в его крови не обнаружили.



До этого, в 2016 году, также произошло ДТП с участием сына депутата Иванюженкова. Тогда под колесами автомобиля оказались два человека, однако за рулем в это время находился старший брат Артема.



