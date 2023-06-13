



Суд Ватикана обязал климатических активистов выплатить почти 30 000 евро

Двое итальянских активистов по борьбе с изменением климата, которые приклеились к основанию одной из самых известных статуй в музеях Ватикана, должны выплатить почти 30 000 евро в качестве возмещения ущерба и судебных издержек, постановил в понедельник, 13 июня, уголовный суд Ватикана.



Гвидо Вьеро и Лаура Зорзини из группы Ultima Generazione ("Последнее поколение") приклеила себя к скульптуре "Лаокоон и его сыновья" в августе 2022. Скульптура изображает священника из Трои, который пытался предостеречь сограждан от принятия в дар греческого деревянного коня.



Трибунал города-государства Ватикан, в котором есть мировые, а не религиозные судьи, обязал Вьеро и Зорзини совместно выплатить 28 148 евро в качестве возмещения ущерба властям Ватикана и 1000 евро в качестве судебных издержек, говорится в решении суда.



Они также были приговорены к условному тюремному заключению сроком на девять месяцев каждый плюс штраф в размере около 1500 евро каждый, также условно. Третьему активисту был назначен условный штраф в размере 120 евро.



В своем заявлении во вторник, 13 июня, Ultima Generazione заявила, что подаст апелляцию, заявив, что было бы "непропорциональным и несправедливым" назначать такое наказание "за несколько капель клея" на мраморном постаменте, который был добавлен к статуе Лаокоона в 19 веке.



Обвинив Ватикан в лицемерии, группа заявила, что ее активисты "просто хотели привлечь внимание к тому, что пишет и проповедует Папа". Фрэнсис недавно призвал к "быстрому и справедливому переходу к концу эры ископаемого топлива".



Группа организовала несколько громких акций протеста в Италии, часто направленных против произведений искусства или памятников. В прошлом месяце они засыпали угольным порошком знаменитый фонтан Треви в Риме, и вода в нем стала черной.

