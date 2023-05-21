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Строитель погиб от удара тяжелым предметом недалеко от Шохама
21.05.2023 11:46 Ирина Демьянова

Строитель погиб от удара тяжелым предметом недалеко от Шохама

38-летний строитель скончался в воскресенье после того, как в него попал тяжелый предмет на участке недалеко от Шохама в центральном районе страны.

Прибывшие парамедики "Маген Давид Адом" обнаружили мужчину без признаков жизни. Были предприняты попытки реанимировать его, но медики в конце концов констатировали его смерть.

Несчастные случаи на стройплощадках в Израиле — обычное дело, а наблюдательные группы жалуются на недостаток контроля и опасные условия труда.


 

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