



Стрельба в день рождения в Алабаме: есть жертвы, а также около 20 раненых

По меньшей мере 20 человек получили ранения, в основном подростки, в результате массовой стрельбы в Дадевиле, штат Алабама, в субботу вечером.



Стрельба произошла на вечеринке по случаю дня рождения Sweet-16 в танцевальной студии Mahogany Masterpiece примерно в 10:30 по местному времени.



Отмечается, что несколько человек были убиты, а в некоторых сообщениях говорится, что число погибших может достигать шести.



По предварительным данным, стрельба произошла после того, как на дне рождения вспыхнула ссора.



Полиция пока не раскрывает никаких подробностей о возможном подозреваемом в стрельбе.





