Стрельба в день рождения в Алабаме: есть жертвы, а также около 20 раненых
По меньшей мере 20 человек получили ранения, в основном подростки, в результате массовой стрельбы в Дадевиле, штат Алабама, в субботу вечером.
Стрельба произошла на вечеринке по случаю дня рождения Sweet-16 в танцевальной студии Mahogany Masterpiece примерно в 10:30 по местному времени.
Отмечается, что несколько человек были убиты, а в некоторых сообщениях говорится, что число погибших может достигать шести.
По предварительным данным, стрельба произошла после того, как на дне рождения вспыхнула ссора.
Полиция пока не раскрывает никаких подробностей о возможном подозреваемом в стрельбе.