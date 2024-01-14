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Сторонники палестинцев пытались сорвать торги на фондовой бирже в Лондоне
14.01.2024 22:01 Алина Груднева

Сторонники палестинцев пытались сорвать торги на фондовой бирже в Лондоне

Шесть человек арестованы по подозрению в планировании срыва работы фондовой биржи в Лондоне. 

Об этом сообщает BBC. 

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По данным лондонской полиции, задержанными  оказались пропалестинские активисты. По версии следствия, они планировали остановить открытие торгов. Начато расследование.

"Это серьезные аресты. Мы считаем, что эта группа была готова совершить разрушительный трюк, который мог бы иметь серьезные последствия, если бы он был успешно реализован", - сказал суперинтендант Сиан Томас.

 

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