



Стало известно о состоянии премьер-министра Дании после нападения

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен госпитализирована в больницу Rigshospitalet с легкой травмой шеи после нападения мужчины с ножом.



По данным издагия DR, об этом сообщил офис правительства .



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Уточняется, что Фредериксен получила легкую травму. Она была шокирована из-за нападения.



В субботу, 8 июгя премьер Дании должна была принять участвовать в мероприятиях в Херлеве, Рёдовре, Роскилле, Хольбеке и Слагельсе. Из-за инцидента она отменила мероприятия.



Стоит напомнить, что на Фредериксен мужчина напал с ножом в центре Копенгагена. Его задержали.