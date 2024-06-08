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Стало известно о состоянии премьер-министра Дании после нападения
08.06.2024 13:21 Алина Груднева

Стало известно о состоянии премьер-министра Дании после нападения

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен госпитализирована в больницу Rigshospitalet с легкой травмой шеи после нападения мужчины с ножом.

По данным издагия DR, об этом сообщил офис правительства . 

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Уточняется, что Фредериксен получила легкую травму. Она была шокирована из-за нападения.

В субботу, 8 июгя премьер Дании должна была принять участвовать в мероприятиях в Херлеве, Рёдовре, Роскилле, Хольбеке и Слагельсе. Из-за инцидента она отменила мероприятия.

Стоит напомнить, что на Фредериксен мужчина напал с ножом в центре Копенгагена. Его задержали.

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