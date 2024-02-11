



США успешно уничтожили объекты хуситов, представлявшие угрозу

Американские военные нанесли новую серию ударов по объектам хуситов в Йемене.



Об этом сообщает Центральное командование США в ежедневном отчете.



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"10 февраля силы CENTCOM успешно нанесли удары в целях самообороны по двум беспилотным надводным кораблям (USV) и трем противокорабельным крылатым ракетам (ASCM) к северу от Ходейды, которые были готовы атаковать корабли в Красном море", - сообщили в США.



По данным CENTCOM, обнаруженные объекты хуситов представляли непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым суднам в регионе.



"Эти действия защитят свободу судоходства и сделают международные воды более безопасными для ВМС США и торговых кораблей", - резюмировали в CENTCOM.