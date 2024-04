В США у Boeing во время взлета оторвалась обшивка двигателя

7 апреля Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту сразу после вылета. Обшивка одного из двигателей оторвалась во время взлета.



Как сообщает Reuters, самолет со 135 пассажирами и шестью членами экипажа вернулся в аэропорт спустя 25 минут после взлета. Пассажиры и экипаж не пострадали.



Инцидент с оторвавшейся обшивкой двигателя стал уже четвертым для Boeing меньше чем за месяц. Компания уже несколько лет находится в кризисе, начавшемся после авиакатастроф лайнеров 737 Max 8 в 2018 и 2019 годах. Тогда из-за конструкторских дефектов самолетов погибли 346 человек.

A Boeing 737-800 operated by Southwest was forced to return back after its engine cover broke off and hit the plane's wing during take off.



The aircraft had 135 passengers and six crew members on board and rose to about 10,300 feet before landing.

