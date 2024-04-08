В США у Boeing во время взлета оторвалась обшивка двигателя
7 апреля Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту сразу после вылета. Обшивка одного из двигателей оторвалась во время взлета.
Как сообщает Reuters, самолет со 135 пассажирами и шестью членами экипажа вернулся в аэропорт спустя 25 минут после взлета. Пассажиры и экипаж не пострадали.
Инцидент с оторвавшейся обшивкой двигателя стал уже четвертым для Boeing меньше чем за месяц. Компания уже несколько лет находится в кризисе, начавшемся после авиакатастроф лайнеров 737 Max 8 в 2018 и 2019 годах. Тогда из-за конструкторских дефектов самолетов погибли 346 человек.
A Boeing 737-800 operated by Southwest was forced to return back after its engine cover broke off and hit the plane's wing during take off.— Neetu Khandelwal (@T_Investor_) April 8, 2024
The aircraft had 135 passengers and six crew members on board and rose to about 10,300 feet before landing.
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