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В США у Boeing во время взлета оторвалась обшивка двигателя
08.04.2024 17:45 MIGnews.com

В США у Boeing во время взлета оторвалась обшивка двигателя

7 апреля Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту сразу после вылета.  Обшивка одного из двигателей оторвалась во время взлета.

Как сообщает Reuters, самолет со 135 пассажирами и шестью членами экипажа вернулся в аэропорт спустя 25 минут после взлета. Пассажиры и экипаж не пострадали.

Инцидент с оторвавшейся обшивкой двигателя стал уже четвертым для Boeing меньше чем за месяц. Компания уже несколько лет находится в кризисе, начавшемся после авиакатастроф лайнеров 737 Max 8 в 2018 и 2019 годах. Тогда из-за конструкторских дефектов самолетов погибли 346 человек.

 

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