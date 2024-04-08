



В США у Boeing во время взлета оторвалась обшивка двигателя

7 апреля Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту сразу после вылета. Обшивка одного из двигателей оторвалась во время взлета.



Как сообщает Reuters, самолет со 135 пассажирами и шестью членами экипажа вернулся в аэропорт спустя 25 минут после взлета. Пассажиры и экипаж не пострадали.



Инцидент с оторвавшейся обшивкой двигателя стал уже четвертым для Boeing меньше чем за месяц. Компания уже несколько лет находится в кризисе, начавшемся после авиакатастроф лайнеров 737 Max 8 в 2018 и 2019 годах. Тогда из-за конструкторских дефектов самолетов погибли 346 человек.