



США нашли прямое доказательство поддержки Ираном хуситов

Разведывательное управление США нашло прямое доказательство поддержки Ираном йеменских хуситов, которые продолжают атаковать корабли в Красном море.



В частности, были проанализированы остатки ракеты, которая поразила норвежский танкер Strinda в декабре прошлого года.



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"Расследование показало, что это остатки иранской противокорабельной ракеты "Нур", - сказано в заявлении.



Напомним, что из-за атаки на судно Strinda в Красном море в декаьре 2023 года на борту вспыхнул пожар. К счастью, тогда обошлось без жертв.



"Кораблей США во время атаки поблизости не было, но (эсминец ВМС США) USS MASON ответил на вызов M/T STRINDA и оказывает помощь", – сообщало тогда Центральное командование вооруженных сил США.