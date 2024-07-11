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США нашли прямое доказательство поддержки Ираном хуситов
11.07.2024 13:32 Алина Груднева

США нашли прямое доказательство поддержки Ираном хуситов

Разведывательное управление США нашло прямое доказательство поддержки Ираном йеменских хуситов, которые продолжают атаковать корабли в Красном море.

В частности, были проанализированы остатки ракеты, которая поразила норвежский танкер Strinda в декабре прошлого года.

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"Расследование показало, что это остатки иранской противокорабельной ракеты "Нур", - сказано в заявлении.

Напомним, что из-за атаки на судно Strinda в Красном море в декаьре 2023 года на борту вспыхнул пожар. К счастью, тогда обошлось без жертв.

"Кораблей США во время атаки поблизости не было, но (эсминец ВМС США) USS MASON ответил на вызов M/T STRINDA и оказывает помощь", – сообщало тогда Центральное командование вооруженных сил США.

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