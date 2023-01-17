



США: Мужчина арестован после того, как его сын был замечен играющим с оружием

45-летнему Шейну Осборну, жителю пригорода Индианаполиса Бич-Гроув, предъявлено обвинение в уголовном пренебрежении к ребенку-иждивенцу. Задержание было запечатлено в реалити-шоу “В патруле: Прямой эфир”.



В субботу, 14 января, власти отреагировали на звонок в службу экстренной помощи, сделанный соседом по многоквартирному дому, где ребенок играл с оружием в коридоре. По данным полиции, в патроннике патрона не было, но в магазине их было 15 штук.



“Это почти непостижимо”, — сказал заместитель начальника полиции Бич-Гроув Роберт Меркури. “Я увидел это на следующий день, и хотя я знал результат, когда я смотрел видео, я все еще был напуган”.



Власти изъяли у Осборна полуавтоматический пистолет Smith & Wesson калибра 9 мм и магазин с 15 патронами, сам незадачливый владелец оружия был взят под стражу. В результате инцидента никто не пострадал.