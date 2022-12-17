



США: израильтянин подозревается в контрабанде оборудования в РФ

Алексей Брайман, 35-летний гражданин Израиля, проживающий в штате Нью-Гэмпшир в США, был арестован и обвинен в участии в российской контрабандной сети.



Согласно обвинительному заключению, Брайман обвиняется в незаконной покупке и контрабанде "высокочувствительных и строго регулируемых электронных компонентов, некоторые из которых могут быть использованы при разработке ядерного и гиперзвукового оружия, квантовых вычислений и других военных приборов".



Как сообщает Jerusalem Post, Брайман подделывал отгрузочные документы и счета-фактуры, что позволяло ему переупаковывать и повторно отправлять товары по всему миру, где они в конечном итоге попадали в руки России.



Если мужчину признают виновным, ему грозит до 30 лет тюрьмы, пишет Ynet. В контрабандной сети кроме Браймана участвовали еще шесть человек.