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США и Британия атаковали аэропорт в Йемене, - СМИ
12.07.2024 15:47 Алина Груднева

США и Британия атаковали аэропорт в Йемене, - СМИ

Йеменские СМИ сообщили об атаке США и Британией на аэропорт Ходейды.

Соответствующую информацию распространил телеканал "Аль-Масира", подконтрольный хуситам.

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Другие подробности относительно инцидента не раскрываются. Центральное командование Вооруженных сил США информацию об атаке не прокомментировали.

Как сообщалось ранее, хуситы в очередной раз атаковали корабли в Красном море. Ни в одном из случаев попаданий не зафиксировано.

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