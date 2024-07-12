



США и Британия атаковали аэропорт в Йемене, - СМИ

Йеменские СМИ сообщили об атаке США и Британией на аэропорт Ходейды.



Соответствующую информацию распространил телеканал "Аль-Масира", подконтрольный хуситам.



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Другие подробности относительно инцидента не раскрываются. Центральное командование Вооруженных сил США информацию об атаке не прокомментировали.



Как сообщалось ранее, хуситы в очередной раз атаковали корабли в Красном море. Ни в одном из случаев попаданий не зафиксировано.