



США должны помочь освободить израильтянку пропавшую в Ираке – сестра Цурковой

Соединенным Штатам следует использовать свое влияние, чтобы освободить израильско-российскую ученую Елизавету Цуркову, пропавшую без вести в Ираке почти шесть месяцев назад. Об этом 13 сентября заявила ее сестра.



“Сегодняшний уровень давления неудовлетворительный. Этого просто недостаточно”, – заявила Эмма Цуркова в интервью Associated Press. “Моя сестра томится в руках террористической организации почти шесть месяцев”.



Елизавета Цуркова, 36-летняя аспирантка, пропала в Багдаде, столице Ирака, в марте во время проведения исследований. Администрации премьер-министра Биньямина Нетаниягу заявила, что ее удерживает шиитская группировка “Бригады Хизбаллы”, имеющая тесные связи с правительством Ирака. Эмма Цуркова пытается привлечь внимание к судьбе своей сестры, встретившись на этой неделе в Вашингтоне с представителями Госдепартамента и израильскими и российскими чиновниками. Она надеялась на встречу в посольстве Ирака, но сказала, что тамошние чиновники от нее “отмахнулись”.



“Я поняла, что всем интересно, но никто не собирается ничего делать, чтобы вернуть ее домой”, – сказала Эмма Цуркова. “И все просто надеются, что это сделает кто-то другой. Но я не вижу, чтобы что-то делалось, чтобы вернуть мою сестру”.



Елизавета Цуркова не является гражданкой США, что ограничивает инструменты, имеющиеся в распоряжении американского правительства, и прямую возможность чиновников Вашингтона добиться ее освобождения. Но Эмма Цуркова утверждает, что правительство США имеет существенное влияние, учитывая, что ее сестра имеет значительные связи с США как “аспирантка в американском институте, исследования которого финансируются государством”.



Во время встречи с представителем Госдепартамента она заявила, что огромная финансовая поддержка Ирака со стороны правительства США дает рычаги влияния, которые нужно использовать.

