



США атаковали новые цели хуситов в Йемене: угрозы больше не представляют

Центральное командование США подтвердило информацию об ударе по объектам хуситов в районе Красного моря.



"Нанесены удары в целях самообороны по двум беспилотным надводным кораблям (USV), четырем противокорабельным крылатым ракетам и одной крылатой ракете класса "воздух-земля" (LACM), которую готовили к запуску по кораблям в Красном море", - сообщили в США.



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Американские военные выявили эти цели в контролируемых хуситами районах Йемена и определили, что те представляют непосредственную угрозу кораблям ВМС США и торговым суднам в регионе.



"Эти действия защитят свободу судоходства и сделают международные воды более безопасными для ВМС США и торговых кораблей", - отметили в CENTCOM.