



Соучредитель OneCoin признал свою вину и ему грозит 60 лет тюрьмы

Карл Себастьян Гринвуд, соучредитель многомиллиардной мошеннической криптовалютной схемы OneCoin, признал себя виновным по нескольким обвинениям, выдвинутым Министерством юстиции США, и ему грозит до 60 лет лишения свободы.



16 декабря Минюст объявил, что Гринвуд подал заявление о признании вины в федеральный суд Манхэттена по обвинению в мошенничестве, сговоре с целью мошенничества и сговоре с целью отмывания денег, причем каждое обвинение предусматривает максимальное возможное наказание в виде 20 лет лишения свободы.



Прокурор США Дамиан Уильямс заявил, что Гринвуд управлял "одной из крупнейших международных мошеннических схем, когда-либо совершенных", и утверждал, что он рекламировал OneCoin как "убийцу биткоина", в то время как в действительности токены были "совершенно бесполезны".



Внешне компания заявляла о себе как о фирме многоуровневого маркетинга, члены которой получали комиссионные за продажу криптовалютных пакетов, очевидно, содержащих OneCoin и возможность зарабатывать больше. OneCoin можно было обменять на валюту только на частной бирже Xcoinx.



В действительности это была пирамида, поскольку инвесторы могли привлекать других в схему без реального продукта, а последующие инвесторы получали деньги от предыдущих инвесторов.