Сотни бешеных птиц нападают на дельфинов-спиннеров в Красном море

На этой неделе сотни морских птиц были засняты в процессе охоты на дельфинов-спиннеров в Эйлатском заливе. Северная часть Эйлатского залива является центром значительной популяции морских птиц, которые мигрируют из разных уголков региона, пояснили в Обществе защиты природы Израиля (SPNI).



Разнообразные виды морских птиц, обитающие на островах Красного моря от побережья Египта до Саудовской Аравии, завершают сезон размножения и отправляются на поиски пропитания. Они следуют за обширными группами дельфинов-спиннеров, преодолевая огромные расстояния. Обнаружив скопление дельфинов, морские птицы быстро пикируют вниз, начиная охотничью погоню.



SPNI объяснила, что когда подводные хищники угрожают дельфинам-спиннерам, они выпрыгивают из воды. Чайки ловят момент, стремительно схватывая летящих по воздуху дельфинов.



“Белоглазые чайки, немного более крепкие, ловко захватывают дельфинов, ненадолго зависших в воздухе. Черные чайки предпочитают нырять на несколько сантиметров, чтобы не упустить свою добычу. Белобрюхие чайки могут погружаться на значительные глубины”, – объясняет Ноам Вайс, управляющий директор Международного центра наблюдения за птицами и исследований в Эйлате. “В тот момент, когда дельфины-спиннеры поднимаются в воздух, начинается настоящая охота, и каждый участник делает это со своим характерным стилем и мастерством”.

WATCH: Hundreds of birds in a frenzy hunting spinner dolphins in Red Sea: When subaquatic predators threaten spinner dolphins, they respond by springing out of the water. JPost https://t.co/gmeOL09d80 pic.twitter.com/jWLExqIOG5