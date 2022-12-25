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Собака и фен стала причиной пожара в Великобритании
25.12.2022 17:55 Алина Груднева

Собака и фен стала причиной пожара в Великобритании

Собака и фен стали причиной пожара в доме британского села Хокли.

По данным BBC, службы местного реагирования подозревают, что причиной происшествия послужил пес.

По их версии, собака прыгнула на кровать, пока хозяйки не было дома, и включила фен, вставленный в розетку. В итоге загорелись постель и матрас. Когда женщина вернулась домой, то увидела, что помещение наполнил дым.

Огонь удалось быстро потушить. Он не успел распространиться за пределы спальни. И женщина, и ее питомец, надышались дымом.
 

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