



СМИ: Над Азовским морем ВСУ сбили самолет РФ А-50 и подбили ИЛ-22

Вечером 14 января украинские военные сбили над акваторией Азовского моря российский самолет, А-50 и подбили ИЛ-22. Такое сообщение появилось в ряде украинских СМИ и пабликах.



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Как сообщает издание РБК-Украина, самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВКС РФ А-50 был сбит сразу после его заступления на дежурство в районе Кирилловки Запорожской области около 21:10-21:15 14 января. Воздушны командный пункт Ил-22М11, бортовой номер 75106, исчез с радаров и прекратил отвечать на запросы тактической авиации, а позже пилотом самолета Су-30 ВКС РФ было обнаружено воспламенение и падение неустановленного воздушного судна.



Самолет Ил-22М11 осуществлял дежурство в районе Стрелкового, а в конце концов был подбит вдоль побережья Азовского моря около 21 часов 14 января.



Издание также опубликовало радиоперехват переговоров экипажа Ил-22, который шел на посадку в Анапе и запрашивал машины пожарной и скорой помощи.



Такую же информацию приводит "Громадське" со ссылкой на Главное управление разведки.



Российские паблики и военные эксперты косвенно подтвердили и инцидент с Ил-22, сообщив, что самолет приземлился, но на борту есть пострадавшие. Выдвигаются предположения о "дружественном огне" российской ПВО, прикрывающей Крымский мост.



Гибель А-50 косвенно подтвердил российский Telegram-канал fighterbomber.



Ни украинское, ни российское Минобороны информацию не комментировало.







