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СМИ: Израиль нанес удар по югу Сирии - первые подробности
21.04.2024 07:10 Алина Груднева

СМИ: Израиль нанес удар по югу Сирии - первые подробности

В ночь на 21 апреля был атакован район Даръа на юге Сирии.

По данным израильского интернет-издания Ynet, арабские и сирийские СМИ приписывают удар Израилю.

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В районе были слышны звуки взрывов. Сообщаются что также были замечены самолеты неустановленного типа. Целью был радиолокационный комплекс, обслуживающих систему ПВО.

Уточняется также, что накануе израильские самолеты атаковали военный объект в районе Изра. 

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