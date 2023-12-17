



СМИ: ГУР Украины атаковал аэродром в Ростовской области

Украинские дроны атаковали в ночь на 17 декабря военный аэродром в Ростовской области.



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.



По их словам, атакован аэродром в Морозовске. В результате удара, есть повреждения. Источники утверждают, что масштабную операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины.



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Речь идет об ударах военным объектам еще двух российских областей – Липецкой и Волгоградской.



"То, что говорят российские медиа о том, что якобы все дроны были сбиты, не соответствует действительности. Было, по меньшей мере, прямое попадание в военный аэродром. Есть разрушения. Другие последствия уточняются", - отметил источник.