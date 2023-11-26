



СМИ: атака на Россию показала "дырявость" ПВО

Атака при помощи беспилотников, которая была совершена в ночь на 26 ноября на Россию, показала "дырявость" российской ПВО.



По данным издания "РБК-Украина", источник в спецслужбах сказал, что речь идет о спецоперации украинских разведчиков.



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Уточняется, что операцию якобы организовало Главное управление разведки Минобороны Украины.



Что конкретно поразили дроны, не уточняется. В России объявили, что все аппараты якобы были сбиты.