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СМИ: атака на Россию показала "дырявость" ПВО
26.11.2023 14:09 Алина Груднева

СМИ: атака на Россию показала "дырявость" ПВО

Атака при помощи беспилотников, которая была совершена в ночь на 26 ноября на Россию, показала "дырявость" российской ПВО.

По данным издания "РБК-Украина", источник в спецслужбах сказал, что речь идет о спецоперации украинских разведчиков.

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Уточняется, что операцию якобы организовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

Что конкретно поразили дроны, не уточняется. В России объявили, что все аппараты якобы были сбиты.

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