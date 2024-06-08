Новости » Происшествия
Смертельное нападение черного медведя - первое в истории Калифорнии
08.06.2024 01:30 MIGnews.com

Смертельное нападение черного медведя - первое в истории Калифорнии

Установлено, что 71-летняя женщина, найденная мертвой в своем доме, была убита черным медведем, что стало первым известным смертельным нападением этого животного в Калифорнии.

Когда полиция вошла в дом Патрис Миллер, они обнаружили ее мертвой со следами укусов.

Недавний отчет о вскрытии подтвердил, что именно медведь убил Миллер.

"Отчет коронера подтвердил, что в конечном итоге медведь стал причиной смерти женщины", - говорится в сообщении
Калифорнийского департамента рыб и дикой природы.

Позднее медведь, самец, был пойман и подвергнут эвтаназии, а анализ ДНК подтвердил его вину.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы