



Смертельное нападение черного медведя - первое в истории Калифорнии

Установлено, что 71-летняя женщина, найденная мертвой в своем доме, была убита черным медведем, что стало первым известным смертельным нападением этого животного в Калифорнии.



Когда полиция вошла в дом Патрис Миллер, они обнаружили ее мертвой со следами укусов.



Недавний отчет о вскрытии подтвердил, что именно медведь убил Миллер.



"Отчет коронера подтвердил, что в конечном итоге медведь стал причиной смерти женщины", - говорится в сообщении

Калифорнийского департамента рыб и дикой природы.



Позднее медведь, самец, был пойман и подвергнут эвтаназии, а анализ ДНК подтвердил его вину.