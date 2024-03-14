



Слухи о покушении на Эрдогана



По сообщениям в социальных сетях, на президента Турции было совершено покушение. Согласно официальной версии, кортеж президента Реджепа Тайипа Эрдогана попал в ДТП со смертельным исходом.



Погиб полицейский, обеспечивавший безопасность главы государства. Инцидент произошел в провинции Эдирне.



Сотрудники службы безопасности попали в дорожно-транспортное происшествие после того, как Эрдоган отправился в соседнюю провинцию Мардин. Еще двое полицейских и один гражданский получили ранения.



Президент Турции сам объявил о случившемся на большом собрании в Ширнаке, выразив соболезнования родным и близким офицера.