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Слухи о покушении на Эрдогана
14.03.2024 07:45 Аркадий Бочаровский

Слухи о покушении на Эрдогана


По сообщениям в социальных сетях, на президента Турции было совершено покушение. Согласно официальной версии, кортеж президента Реджепа Тайипа Эрдогана попал в ДТП со смертельным исходом.

Погиб полицейский, обеспечивавший безопасность главы государства. Инцидент произошел в провинции Эдирне.

Сотрудники службы безопасности попали в дорожно-транспортное происшествие после того, как Эрдоган отправился в соседнюю провинцию Мардин. Еще двое полицейских и один гражданский получили ранения.

Президент Турции сам объявил о случившемся на большом собрании в Ширнаке, выразив соболезнования родным и близким офицера.

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