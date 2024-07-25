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Сквоттеры начали захват яхт российских безнесменов в Европе, - СМИ
25.07.2024 06:44 Алина Груднева

Сквоттеры начали захват яхт российских безнесменов в Европе, - СМИ

В европейских портах начали захватывать яхты российских бизнесменов.

О действиях сквоттеров сообщает газета The Financial Times.

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Одной из таких яхт оказалось арестованное в марте 2022 года судно Сергея Науменко "Phi". Она осталась стоять в лондонском Канари-Уорф. Обслуживание продолжают капитан, два инженера, старший помощник, повар и двое матросов.

Капитан рассказал, что сквоттеры напали на судно. На борту яхты установлена табличка с предупреждением для всех потенциальных нарушителей, что они будут преследоваться по всей строгости закона.

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