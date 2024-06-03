



Скончался полицейский, раненный в теракте в Маннхайме

Молодой полицейский получил смертельное ножевое ранение в теракте, который совершил уроженец Афганистана Сулейман А. на рыночной площади Маннхайма в пятницу, 31 мая.

Antyimgracyjny, konserwatywny aktywista został zaatakowany nożem przez islamistę w biały dzień na środku ulicy w Niemieckim Mannheim.

Ranny też został policjant.



Auslander raus.https://t.co/WiU8SjnrMA — PapJeż p0lak 🇻🇦🇵🇱 (@MurzynfrogXXX) May 31, 2024

German police officers honor their colleague kiIIed in Mannheim by Islamic hatred. Islam is a problem that must be solved. pic.twitter.com/y7rG8MzHMq — RadioGenoa (@RadioGenoa) June 3, 2024

Террорист напал на критика ислама Михаэля Штюрценбергера, нанеся ему ножевые ранения в бедро и лицо, а затем атаковал полицейского Рувена Л. Полицейского ввели в состояние искусственной комы. Впоследствии врачам не удалось стабилизировать состояние Реувена. От полученных ран он скончался.В Профсоюзе полицейских Германии (DpolG) заявили: “Насилие, с которым мы сталкиваемся ежедневно, неумолимо, бесчеловечно и зачастую смертельно опасно. Пугающие события могут затронуть любого гражданина в любой точке Германии и, по сути, любого гражданина в качестве жертвы. Но в первую очередь от этого слишком часто и все чаще страдают полицейские, сотрудники государственных служб и [их] семьи”.