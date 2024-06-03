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Скончался полицейский, раненный в теракте в Маннхайме
03.06.2024 14:10 MIGnews.com

Скончался полицейский, раненный в теракте в Маннхайме

Молодой полицейский получил смертельное ножевое ранение в теракте, который совершил уроженец Афганистана Сулейман А. на рыночной площади Маннхайма в пятницу, 31 мая.


Террорист напал на критика ислама Михаэля Штюрценбергера, нанеся ему ножевые ранения в бедро и лицо, а затем атаковал полицейского Рувена Л. Полицейского ввели в состояние искусственной комы. Впоследствии врачам не удалось стабилизировать состояние Реувена. От полученных ран он скончался. 

В Профсоюзе полицейских Германии (DpolG) заявили: “Насилие, с которым мы сталкиваемся ежедневно, неумолимо, бесчеловечно и зачастую смертельно опасно. Пугающие события могут затронуть любого гражданина в любой точке Германии и, по сути, любого гражданина в качестве жертвы. Но в первую очередь от этого слишком часто и все чаще страдают полицейские, сотрудники государственных служб и [их] семьи”. 

 

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