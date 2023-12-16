



Скончался эмир Кувейта

Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер аль-Сабах скончался в возрасте 86 лет. Об этом сообщило государственное телевидение в субботу, 16 декабря.



"С большой грустью и скорбью мы – кувейтский народ, арабские и исламские нации и дружественные народы мира – оплакиваем покойного его высочество эмира шейха Навафа Аль Ахмада Аль Джабера Аль Сабаха, отошедшего к своему господу сегодня", – заявил в обращении министр эмирского двора Мухаммед Абдулла Аль Сабах.



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Эмир был госпитализирован в ноябре из-за проблем со здоровьем. Пока не сообщается о причине смерти.



Новым правителем страны должен стать сводный брат покойного эмира – шейх Мешал Аль Ахмад Аль Джабер. Ему сейчас 83 года и он считается самым старым в мире наследным принцем.