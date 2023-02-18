



Скандал в Румынии: врачей заподозрили в использовании имплантатов мертвецов

В Румынии прокуратура возбудила уголовное дело в отношении пяти врачей, которых подозревают в повторном использовании сотен имплантатов, извлеченных из мертвых пациентов.



По данным Reuters, дело возбуждено в субботу, 18 февраля.



Уточняется, что одного подозреваемого из больницы города Яссы взяли под стражу. Его обвиняют в злоупотреблении властью и получении взятки.



По версии прокуратуры, врач курировал сеть других четверых коллег, которые предоставили ему сердечные имплантаты, извлеченные из умерших, без предварительного одобрения покойных или их семей.



С 2017 года он провел 238 операций с незаконным использованием медицинских изделий, подвергая пациентов риску серьезных осложнений или смерти.



