Новости » Происшествия
Скандал в Румынии: врачей заподозрили в использовании имплантатов мертвецов
18.02.2023 18:08 Алина Груднева

Скандал в Румынии: врачей заподозрили в использовании имплантатов мертвецов

В Румынии прокуратура возбудила уголовное дело в отношении пяти врачей, которых подозревают в повторном использовании сотен имплантатов, извлеченных из мертвых пациентов.

По данным Reuters, дело возбуждено в субботу, 18 февраля.

Уточняется, что одного подозреваемого из больницы города Яссы взяли под стражу. Его обвиняют в злоупотреблении властью и получении взятки.

По версии прокуратуры, врач курировал сеть других четверых коллег, которые предоставили ему сердечные имплантаты, извлеченные из умерших, без предварительного одобрения покойных или их семей.

С 2017 года он провел 238 операций с незаконным использованием медицинских изделий, подвергая пациентов риску серьезных осложнений или смерти.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы