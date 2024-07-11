



Скандал с испорченным растительным маслом в Китае

Кухонное масло, произведенное крупной китайской государственной компанией, было изъято из ведущих интернет-магазинов после того, как появились опасения по поводу загрязнения продукта.



Кухонное масло марки Jinding, произведенное конгломератом China Grain Reserves Corp, также известным как Sinograin, было изъято с таких платформ, как Taobao и JD.com.



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Это произошло после того, как на прошлой неделе государственная газета Beijing News сообщила о том, что на дробильных установках, принадлежащих компаниям, в том числе Sinograin, сразу после выгрузки несъедобного масла и без проверки на чистоту, цистерны заполняются маслом из соевых бобов.



Не сразу стало ясно, почему продукты были убраны с виртуальных полок, но скорость реакции и возмущение в Интернете стали напоминанием о том, что беспокойство по поводу качества продуктов питания продолжает тревожить как китайских потребителей, так и чиновников.



Компания Sinograin начала внутреннее расследование и пообещала наказать сотрудников, нарушивших правила.



Регулирующие органы также ужесточают контроль, а Государственное управление по регулированию рынка создало совместную следственную группу для расследования предполагаемого использования цистерн для перевозки пищевого масла.

