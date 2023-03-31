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Сирия об ударе по Дамаску: Израиль совершил варварское нападение
31.03.2023 16:51 Алина Груднева

Сирия об ударе по Дамаску: Израиль совершил варварское нападение

Министерство иностранных дел Сирии осудило ночной удар в районе Дамаска, который приписывается Израилю.

Соответствующее заявление было обнародовано днем, 31 марта.

"ВВС Израиля осуществили новую варварскую агрессию", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

По данным МИД, Дамаск "готов к любым вызовам", чтобы отстоять свой суверенитет.

Напомним, в результате удара по Дамаску погибли пятеро членов КСИР, в том числе военный советник Милад Хаидри.

 

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