



Сирия об ударе по Дамаску: Израиль совершил варварское нападение

Министерство иностранных дел Сирии осудило ночной удар в районе Дамаска, который приписывается Израилю.



Соответствующее заявление было обнародовано днем, 31 марта.



"ВВС Израиля осуществили новую варварскую агрессию", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.



По данным МИД, Дамаск "готов к любым вызовам", чтобы отстоять свой суверенитет.



Напомним, в результате удара по Дамаску погибли пятеро членов КСИР, в том числе военный советник Милад Хаидри.



