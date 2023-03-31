Сирия об ударе по Дамаску: Израиль совершил варварское нападение
Министерство иностранных дел Сирии осудило ночной удар в районе Дамаска, который приписывается Израилю.
Соответствующее заявление было обнародовано днем, 31 марта.
"ВВС Израиля осуществили новую варварскую агрессию", - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.
По данным МИД, Дамаск "готов к любым вызовам", чтобы отстоять свой суверенитет.
Напомним, в результате удара по Дамаску погибли пятеро членов КСИР, в том числе военный советник Милад Хаидри.