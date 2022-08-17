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Сильные дожди обрушились на Париж, затопив несколько станций метро
17.08.2022 11:45 Евгения Маркова

Сильные дожди обрушились на Париж, затопив несколько станций метро

После недели палящей жары во Франции на Париж обрушились проливные дожди. Во вторник вечером улицы города и восемь станций метро были затоплены.



Также временно было закрыто сообщение с аэропортом Орли.

Meteo France сообщила, что за час выпало месячное количество осадков, а уровень Сены после проливных дождей поднялся на 35 см.

Метеостанция на Эйфелевой башне зафиксировала скорость ветра до 104 км/час.


Парижская пожарная служба предупредила местных жителей о мерах безопасности и посоветовала им оставаться дома.

Французские метеорологи прогнозируют, что большая часть юга Франции может подвергнуться сильному шторму в конце этой недели.
 

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