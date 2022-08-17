Сильные дожди обрушились на Париж, затопив несколько станций метро
После недели палящей жары во Франции на Париж обрушились проливные дожди. Во вторник вечером улицы города и восемь станций метро были затоплены.
Также временно было закрыто сообщение с аэропортом Орли.
Meteo France сообщила, что за час выпало месячное количество осадков, а уровень Сены после проливных дождей поднялся на 35 см.
Метеостанция на Эйфелевой башне зафиксировала скорость ветра до 104 км/час.
Парижская пожарная служба предупредила местных жителей о мерах безопасности и посоветовала им оставаться дома.
Французские метеорологи прогнозируют, что большая часть юга Франции может подвергнуться сильному шторму в конце этой недели.