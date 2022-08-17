



Сильные дожди обрушились на Париж, затопив несколько станций метро

После недели палящей жары во Франции на Париж обрушились проливные дожди. Во вторник вечером улицы города и восемь станций метро были затоплены.

En direct de la station Balard #Paris pic.twitter.com/YCZ7KdRFh9 — Clément Parrot (@CParrot) August 16, 2022

Heavy rainfall hits Paris, flooding metro stations https://t.co/PKw0kho9qd pic.twitter.com/W7UUcHUVtL — FRANCE 24 English (@France24_en) August 17, 2022

Sympa le retour à Paris pic.twitter.com/XKWfouI39X — Léa Sirot 👓 (@LeaSirot) August 16, 2022

Paris, août 2022 : 40 degrés la semaine dernière, tempête de grêle aujourd’hui #orages pic.twitter.com/LZJwXh62rc — Aude Baron (@AudeBaron) August 16, 2022

Также временно было закрыто сообщение с аэропортом Орли.Meteo France сообщила, что за час выпало месячное количество осадков, а уровень Сены после проливных дождей поднялся на 35 см.Метеостанция на Эйфелевой башне зафиксировала скорость ветра до 104 км/час.Парижская пожарная служба предупредила местных жителей о мерах безопасности и посоветовала им оставаться дома.Французские метеорологи прогнозируют, что большая часть юга Франции может подвергнуться сильному шторму в конце этой недели.