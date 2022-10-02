



Сильное землетрясение всколыхнуло остров Суматра в Индонезии

По данным Геологической службы США, утром в субботу на острове Суматра в Индонезии произошло землетрясение силой 5,9 балла, в результате которого погиб по меньшей мере один человек и десятки получили ранения.



Землетрясение произошло на относительно небольшой глубине 13 километров незадолго до 2:30 утра (19:30 по Гринвичу), примерно в 40 километрах от города Сиболга в провинции Северная Суматра.



Мужчина в возрасте 50 лет умер от сердечного приступа, вызванного землетрясением, по меньшей мере 25 человек получили ранения, сообщает AFP со ссылкой на официального представителя регионального агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий.



Были повреждены столбы линий электропередач и телекоммуникационные башни, что привело к отключению услуг.



Индонезийское агентство метеорологии и геофизики (BMKG) зафиксировало более 50 подземных толчков.



Глава BMKG посоветовал жителям следить за дальнейшими толчками и призвал людей искать убежище в безопасном месте, добавив, что землетрясение может спровоцировать оползни.



Индонезия испытывает частые землетрясения из-за своего размещения в Тихоокеанском "огненном кольце", дуге интенсивной сейсмической активности, где сталкиваются тектонические плиты.В 2018 году землетрясение силой 7,5 балла и последовавшее за ним цунами на острове Сулавеси унесли жизни более 2200 человек.В 2004 году в провинции Ачех произошло землетрясение силой 9,1 балла, которое вызвало цунами и унесло жизни более 170 000 человек в Индонезии.