Сигнал бедствия: хути атаковали британское судно

В воскресенье, 3 декабря, йеменские хути атаковали очередной корабль в Баб-эль-Мандебском проливе.



По предварительным данным, речь идет в принадлежащем Великобритании судне.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что по кораблю был запущен дрон-камикадзе. Корабль подал сигнал бедствия. Помощь уже в пути.

BREAKING:



A UK-owned ship trying to pass through the Bab el-Mandeb strait has been struck by a suicide drone launched by the Houthi rebels in Yemen.



The ship has been issuing distress calls & military vessels are sailing toward it to help.



International trade under attack! pic.twitter.com/N8e9Y9OX9q