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Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск"
26.12.2023 13:15 Mignews

Шойгу доложил Путину об уничтожении корабля "Новочеркасск"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об ударе Вооруженных Сил Украины по Феодосии и повреждении большого десантного корабля "Новочеркасск", а точнее - его уничтожении. 

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Министр обороны Шойгу доложил Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии и повреждении большого десантного корабля "Новочеркасск"", - цитирует Пескова российский "Интерфакс".

Вместе с тем на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ министр обороны Шойгу рапортовал об "успешном выполнении задачи" по срыву контрнаступления армии Украины.

"Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них - сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Эта задача успешно выполнена", - сказал российский министр.

Как сообщал Mignews.uaночью 26 декабря тактическая авиация Воздушных сил ВСУ атаковала крылатыми ракетами большой десантный корабль Черноморского флота РФ "Новочеркасск" в Феодосийском районе временно оккупированного Крыма. В ближайших к порту домах от взрыва вылетели стекла, а кое-где и окна, эвакуированы более 350 человек, их разместили в школах.

 

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