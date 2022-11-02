



Северная Корея запустила не менее 23 ракет

Северная Корея выпустила не менее 23 ракет, одна из которых приземлилась у вод Южной Кореи.



Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль заявил, что это является "фактически территориальным вторжением", сообщает Times of Israel.



Одна баллистическая ракета малой дальности пересекла Северную ограничительную линию, де-факто морскую границу между странами. Это стало причиной, по которой жители острова Уллындо получили уведомление о том, что им необходимо пройти в убежища.



Военные Сеула говорят, что это был "первый случай с момента разделения полуострова» в конце военных действий в Корее в 1953 году, когда северокорейская ракета приземлилась так близко к территориальным водам Юга".